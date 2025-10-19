  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф о регламенте 2026 года: «Гонки станут другими. Более тактическими, похожими на шахматы»
0

Тото Вольфф о регламенте 2026 года: «Гонки станут другими. Более тактическими, похожими на шахматы»

Вольфф выступил в защиту регламента 2026 года.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что не стал бы спешить с критикой нового технического регламента, который начнет действовать в «Формуле-1» со следующего сезона.

«Мы пока точно не знаем, что увидим. Давайте немного подождем. Я видел, как все это выглядит на симуляторе. Гонки станут другими, но это еще не значит, что они станут хуже.

Просто в результате на гонки можно будет посмотреть под несколько другим углом. Гонки могут стать более тактическими, похожими на шахматы – нужно будет думать, как расходовать заряд батареи, когда атаковать, а когда защищаться.

Мне кажется, что это будет интересно. Но давайте все-таки подождем – и посмотрим, что получится, будут ли эти гонки интересными. Осталось максимум шесть месяцев», – рассказал Вольфф.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoФормула-1
регламент
техника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз о спринте: «Уильямс» укрепил свою позицию в борьбе за 5-е место в Кубке конструкторов»
6 минут назад
Оскар Пиастри: «В этот уик-энд не очень комфортно чувствую себя за рулем болида»
117 минут назад
Габриэл Бортолето: «Болиды «Ф-1» очень сложные. Они невероятны чувствительны к малейшим изменениям»
24 минуты назад
Андреа Стелла об аварии на старте спринта: «Мое мнение осталось прежним»
446 минут назад
Нико Хюлькенберг о столкновении в спринте: «Это гонки, мы все боролись»
сегодня, 09:06
Ландо Норрис: «Глупо не надеяться на победу, но оптимизм не на максимуме»
сегодня, 09:04
Ландо Норрис о ключевом факторе в борьбе за титул: «Стабильность. Важно не отвлекаться на всякую ерунду и заниматься своей работой»
сегодня, 08:47
Фредерик Вассер: «И доволен квалификацией, и нет. «Феррари» очень рано остановила развитие болида»
2сегодня, 08:40
Льюис Хэмилтон: «Подиум возможен. Для этого мне нужно обогнать Расселла»
7сегодня, 08:37
Джордж Расселл о поуле Ферстаппена: «Ред Булл» не впервые демонстрирует такой темп на скоростных трассах»
сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07