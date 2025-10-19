Тото Вольфф о регламенте 2026 года: «Гонки станут другими. Более тактическими, похожими на шахматы»

Вольфф выступил в защиту регламента 2026 года.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что не стал бы спешить с критикой нового технического регламента, который начнет действовать в «Формуле-1» со следующего сезона.

«Мы пока точно не знаем, что увидим. Давайте немного подождем. Я видел, как все это выглядит на симуляторе. Гонки станут другими, но это еще не значит, что они станут хуже.

Просто в результате на гонки можно будет посмотреть под несколько другим углом. Гонки могут стать более тактическими, похожими на шахматы – нужно будет думать, как расходовать заряд батареи, когда атаковать, а когда защищаться.

Мне кажется, что это будет интересно. Но давайте все-таки подождем – и посмотрим, что получится, будут ли эти гонки интересными. Осталось максимум шесть месяцев», – рассказал Вольфф.

