Габриэл Бортолето: «Болиды «Ф-1» очень сложные. Они невероятны чувствительны к малейшим изменениям»

Бортолето рассказал об ощущениях от управления болидом «Ф-1».

Пилот «Заубера » поделился впечатлениями от управления болидом «Формулы-1» в дебютный сезон.

«Я бы сказал, что пилотаж не самая сложная часть – могу вам это гарантировать. Очень трудно выжать 100% темпа из этих машин. Если не сфокусироваться или не распределить свои силы должным образом, то очень многое может повлиять на твой пилотаж.

Должен быть честен: эти машины очень сложные. Они невероятно чувствительны к ветру, к условиям трассы, к малейшим изменениям.

К счастью, в этом году мне удалось довольно быстро адаптироваться к машине, к ощущениям от управления ею, к тому, как нужно атаковать. Но как вы видите, порой даже отличные пилоты сталкиваются с трудностями с этими болидами», – сказал Бортолето .

