Мик Шумахер: «Надеюсь вернуться в «Ф-1», но при этом у меня все отлично в WEC»
Мик Шумахер не оставляет надежды вернуться в «Ф-1».
Резервный пилот «Мерседеса» после потери места в списке участников «Формулы-1» в этом сезоне выступает в гонках на выносливость [WEC] в составе «Альпин».
«Что бы ни случилось в будущем, я надеюсь, что решение будет принято в какой-то момент в этом году. Как только я узнаю, чем именно буду заниматься – то сразу сделаю официальное заявление и дам вам знать.
Безусловно, я надеюсь вернуться в «Формулу-1», ведь я мечтал о выступлении там с самого детства. Но при этом у меня все отлично в WEC», – рассказал Шумахер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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