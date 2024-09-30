Мик Шумахер: «Надеюсь вернуться в «Ф-1», но при этом у меня все отлично в WEC»

Мик Шумахер не оставляет надежды вернуться в «Ф-1».

Резервный пилот «Мерседеса » после потери места в списке участников «Формулы-1» в этом сезоне выступает в гонках на выносливость [WEC] в составе «Альпин ».

«Что бы ни случилось в будущем, я надеюсь, что решение будет принято в какой-то момент в этом году. Как только я узнаю, чем именно буду заниматься – то сразу сделаю официальное заявление и дам вам знать.

Безусловно, я надеюсь вернуться в «Формулу-1», ведь я мечтал о выступлении там с самого детства. Но при этом у меня все отлично в WEC », – рассказал Шумахер.

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