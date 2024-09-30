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Мохаммед бен Сулайем: «ФИА получает ерунду вместо признания»

Бен Сулайем пожаловался, что заслуги ФИА не ценят.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем ответил на вопрос о том, получила ли Федерация признание за решение проблемы с лимитами трассы – гравийные полосы, внедренные на Гран-при Австрии, могут распространить и на другие автодромы.

«Нет, мы никогда не получаем признания. Невозможно. Мы получаем только ерунду. Вот что я знаю.

Если посмотреть, все делают деньги на ФИА, только не сама ФИА. Все получают признание, только не ФИА.

Это правда. Когда я приступил к работе, наши текущие операционные расходы были на отметке в минус 20 миллионов. Почему? Потому что у нас был свой доход, как и у всех.

Но посмотрите на промоутеров. И они молодцы, я их поздравляю – они достаточно умны, чтобы поступать так… Однако я выскажусь очень и очень откровенно, как всегда. «Либерти Медиа» прекрасно себя проявила, трансформировав «Формулу-1». Изменил бы я это, если бы мог повернуть время вспять? Ни за что.

Я бы этого не сделал, однако просто обеспечил бы, чтобы ФИА была на равных. Это хороший промоутер, правда. Спросите меня сегодня, есть ли кто-то, способный работать так же? Насколько я вижу [такого нет].

Я поддерживаю компанию в том, что она делает. ФИА работает с ней наилучшим образом. Но, опять же, регламент и контроль относятся к ФИА. Пусть каждый делает деньги. Пусть гонщики веселятся, гоняются безопасно и делают деньги. Пусть руководители команды зарабатывают больше денег – так и происходит.

Но ФИА никогда не получает признания. Невозможно», – заявил бен Сулайем.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФИА
logoФормула-1
Гран-при Австрии
logoМохаммед бен Сулайем
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