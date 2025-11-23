Тото Вольфф: «На мой взгляд, это лучшая гонка Антонелли в нынешнем сезоне»

Вольффа впечатлило выступление Антонелли в Лас-Вегасе.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф остался под впечатлением от выступления Андреа Кими Антонелли на Гран-при Лас-Вегаса, и назвал эту гонку лучшей в нынешнем сезоне для итальянца.

Антонелли совершил свой единственный пит-стоп в самом начале заезда и затем проехал почти всю дистанцию гонки на одном комплекте шин «хард», сумев прорваться с 17-го на 5-е место.

По мнению Вольффа, данную гонку Антонелли провел лучше, чем заезды в Канаде и Бразилии, в которых он финишировал на подиуме.

«На мой взгляд, это была лучшая гонка Антонелли в нынешнем сезоне. Потому что ему удалось прорваться с 17-го места на 5-е, и потому что он просто фантастическим образом работал с шинами по ходу гонки», – рассказал Вольфф.

Что случилось на Гран-при Лас-Вегаса: как Норрис проиграл с поула? Ферстаппен еще в титульной гонке?