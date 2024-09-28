Гельмут Марко поставил борьбу Ферстаппена с ФИА в пример молодежи: «Всегда отстаивай свои ценности»
Марко рассказал о битве Ферстаппена за ценности.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поддержал Макса Ферстаппена в протесте против ФИА после наказания за мат на Гран-при Сингапура.
«Макс отстаивает свои ценности. Он не может просто игнорировать, когда чувствует, что к нему относятся несправедливо, и говорит об этом.
Можно интерпретировать это как позитивное влияние на молодежь. «Всегда отстаивай свои ценности», – таким может быть послание», – сообщил Гельмут.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider.com
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