Лиам Лоусон: «Должны были заработать очки двумя машинами – разочарован результатом гонки»

Лоусон расстроен упущенным шансом набрать очки.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что разочарован тем, что не сумел финишировать в топ-10.

Лоусон стартовал с 6-й позиции, но повредил переднее антикрыло в первом же повороте и был вынужден проводить незапланированный пит-стоп. В результате Лоусон откатился в конец пелотона и закончил заезд на 16-й позиции.

«Я разочарован результатом сегодняшней гонки, ведь наша машина была быстрой в этот уик-энд. В первом повороте трасса была чрезвычайно скользкой, и когда я уже начал тормозить оказалось, что машины впереди все заблокировали и не оставили мне места на трассе.

Сегодня мы должны были заработать очки двумя машинами, так что очень досадно, что этого не случилось, особенно учитывая наши стартовые позиции. При этом выделить все равно стоит позитивные моменты – а именно хорошую скорость болида, что должно помочь нам на Гран-при Катара», – рассказал Лоусон.

