Юки Цунода: «В Вегасе до третьей практики ехал с Ферстаппеном на равных»

Цунода отреагировал на итоги этапа в Лас-Вегасе.

Пилот «Ред Булл» высказался о финише на 14-м месте на Гран-при Лас-Вегаса, где стартовал с пит-лейн после смены элементов силовой установки. В квалификации японец оказался предпоследним из-за ошибки команды с давлением в шинах.

После дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки Цунода поднялся на 12-ю строчку.

Гонку в Лас-Вегасе выиграл другой гонщик «Ред Булл» – Макс Ферстаппен.

«Уменьшение прижимной силы дало обратный эффект, мне было трудно добиться прогресса во втором секторе. Также машина безопасности появилась невовремя. Это был ключевой фактор. Было непросто ехать до конца гонки после перехода на «хард» на первом пит-стопе. Я был вне очков, так что нужно было что-то делать.

На «медиуме» гоночный темп был неплохим, но мне не удалось его улучшить – особенно когда я попал в грязный воздух.

До третьей практики я ехал с Максом на равных.  Это главный вывод – думаю, неплохо, что мне удалось продемонстрировать такой темп. Команда давно не допускала столько ошибок подряд – и она это признает. Хочу вынести из этого опыта урок и выступить лучше в следующий раз», – подчеркнул Цунода.

Возвращение интриги в «Ф-1»: Ферстаппен почти догнал Норриса из-за дисквалификации «Макларена»!
 

