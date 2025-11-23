При вынесении решения о дисквалификации стюарды отклонили аргументы «Макларена» о чрезвычайных обстоятельствах

Стюарды отклонили аргументы «Макларена» при вынесении решения о дисквалификации.

В «Макларене » пытались представить причиной нарушения соответствия болидов регламенту после финиша гонки в Лас-Вегасе стечение чрезвычайных обстоятельств.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса, а их результаты исключены из итогового протокола – Норрис потерял 2-е место, а Пиастри 4-е. Причиной дисквалификации стал чрезмерный износ нижних планок, которые расположены под днищем болидов.

В качестве аргументов в свою защиту в «Макларене» заявили, что имели место смягчающие обстоятельства – на этапе в Лас-Вегасе в значительно более явной форме проявился эффект галопирования болидов, возможности для тестирования работы болидов были серьезно ограничены из-за погодных условий в первый день уик-энда, а сами тренировочные сессии часто прерывались.

Также в «Макларене» утверждали, что степень нарушения была меньше, чем в аналогичных случаях в сезоне-2025.

Тем не менее, в ФИА возразили «Макларену», что хотя стюарды уверены в непредумышленном характере нарушения, регламент не предусматривает альтернативных трактовок подобных нарушений, кроме дисквалификации.

Норрис и Пиастри дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса