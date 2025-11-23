18

Хорнер претендует на пост руководителя «Астон Мартин» (BBC)

Хорнер стремится получить должность и долю в «Астон Мартин».

Руководитель «Астон Мартин» Энди Коуэлл находится на грани увольнения из команды, сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что Коуэлл покинет свой пост, однако британское СМИ утверждает, что окончательное решение еще не принято. Причиной, по которой владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл рассматривает данный шаг, стали разногласия между Коуэллом и новым техническим управляющим партнером Эдрианом Ньюи.

Вероятнее всего, Коуэлл прекратит работу в гоночном коллективе, но может остаться в компании «Астон Мартин».

Кристиан Хорнер, уволенный из «Ред Булл» летом после 20 лет работы в команде, активно добивается руководящей должности в «Астон Мартин», а также стремится получить долю в коллективе из Сильверстоуна.

Кроме того, Стролл-старший обращался к экс-руководителю «Макларена» Андреасу Зайдлю, главе проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто и бывшему исполнительному директору «Астон Мартин» Мартину Уитмаршу. Последний сообщил BBC, что не собирается возвращаться в команду.

Бывший шеф «Ред Булл» рвется обратно в «Ф-1»: подтянул $2 млрд от инвесторов, хочет собственную команду

Коуэлл уволен с поста руководителя «Астон Мартин» – его преемником должен стать Зайдль (RN365)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
