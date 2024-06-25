Гравийные полосы установили в последних поворотах трассы Гран-при Австрии после 61 предупреждения и 8 штрафов в 2023-м

На «Ред Булл Ринг» стало больше гравия перед гонкой «Ф-1».

Организаторы Гран-при Австрии учли скандалы со штрафами, которые случились на прошлогоднем этапе «Формулы-1».

Тогда в гонке стюарды выписали 61 предупреждение и восемь штрафов, а в квалификации списали 47 кругов. Итоговый протокол существенно поменялся после финиша Гран-при.

В заключительных девятом и десятом поворотах установили гравийные полосы, которые должны решить проблему со штрафами.

Как сообщает журналист Адам Купер, полосы уберут перед этапом MotoGP, который состоится в августе.

Уик-энд «Ф-1» на « » пройдет в ближайшие выходные, с 28 по 30 июня.

Команды крайне недовольны «позорной» ситуацией со штрафами и ее влиянием на имидж «Ф-1» (ESPN)

61 предупреждение и 8 штрафов получили гонщики «Ф-1» за нарушения пределов трассы на Гран-при Австрии

Фото: @MythR23; @GrzJazienicki