  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен после победы в Вегасе: «Ва-банк! Выдающееся выступление «Ред Булл»
Фото
1

Ферстаппен после победы в Вегасе: «Ва-банк! Выдающееся выступление «Ред Булл»

Ферстаппен выложил фото с победным кубком.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на Гран-при Лас-Вегаса.

«Ва-банк 👊 Выдающееся выступление «Ред Булл», очень горжусь всеми 🙌», – написал четырехкратный чемпион «Формулы-1», приложив фото с трофеем.

Что случилось на Гран-при Лас-Вегаса: как Норрис проиграл с поула? Ферстаппен еще в титульной гонке?

Фото: соцсети Макса Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джонатан Уитли о сходе Бортолето: «Легко забыть, что это его первый сезон в «Ф-1»
вчера, 18:59
Гюнтер Штайнер: «Если в следующем году у Хэмилтона ничего не получится, то не думаю, что он захочет выступать в 2027-м»
вчера, 18:30
Президент ФИА: «Гран-при Катара – это больше, чем гонка. Это символ амбиции страны»
вчера, 18:02
Серхио Перес: «Ферстаппен станет лучшим пилотом в истории спорта. Проект «Ред Булл» создан для него»
вчера, 17:33
Руководитель «Кадиллака»: «Наши амбиции безграничны. Задача – построить успешную команду «Ф-1»
вчера, 17:07
Росс Браун: «Нет повода считать, что Хэмилтон не справится в «Феррари»
вчера, 16:31
Фредерик Вассер: «Хэмилтону нужно успокоиться и сконцентрироваться на оставшихся двух гонках»
вчера, 14:59
Макс Ферстаппен о Норрисе: «Все прогрессируют – это касается не только Ландо. Но я не соврал, когда сказал, что его время придет»
вчера, 14:41
Пьер Гасли о старте в Лас-Вегасе: «Бортолето действовал слишком оптимистично. «Альпин» могла побороться за очки»
вчера, 14:07
Лоран Мекьес: «В случае с Цунодой «Ред Булл» упустил очки еще в квалификации»
вчера, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото