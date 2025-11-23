Ферстаппен после победы в Вегасе: «Ва-банк! Выдающееся выступление «Ред Булл»
Ферстаппен выложил фото с победным кубком.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал уверенную победу на Гран-при Лас-Вегаса.
«Ва-банк 👊 Выдающееся выступление «Ред Булл», очень горжусь всеми 🙌», – написал четырехкратный чемпион «Формулы-1», приложив фото с трофеем.
Что случилось на Гран-при Лас-Вегаса: как Норрис проиграл с поула? Ферстаппен еще в титульной гонке?
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Макса Ферстаппена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости