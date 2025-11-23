Фредерик Вассер: «Феррари» могла лучше справиться со стратегией Леклера, но было непросто»

Вассер признал ошибку «Феррари» со стратегией.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мыслями после шестого места Шарля Леклера и десятой позиции Льюиса Хэмилтона на Гран-при Лас-Вегаса.

«Льюис здорово стартовал, хорошо отыгрался c 20-го места. Однако мы все работали вслепую с шинами и были очень удивлены, что Антонелли проехал 48 кругов на одном комплекте, в то время как другие пилоты испытывали трудности.

И мы тоже. Но разница в том, что Антонелли проехал 48 кругов в чистом воздухе. Он обогнал только Окона , и это оказало огромное влияние.

Безусловно, мы могли справиться лучше [со стратегией Леклера]. Тем не менее это было непросто: если бы пит-стоп провели на круг раньше, мы бы выехали за Сайнсом . Мы решили действовать агрессивнее, но после гонки всегда проще рассуждать.

Шарль здорово стартовал, но затем опустился на 11-е место после контакта с Алонсо, после чего он смог отыграться», – отметил Фред.

