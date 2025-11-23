Карлос Сайнс: «В Вегасе вышло практически то, о чем я вас предупреждал, – меня обогнали»

Сайнс подвел итоги этапа в Лас-Вегасе.

Пилот «Уильямса » прокомментировал 7-е место на Гран-при Лас-Вегаса.

«В конце концов вышло практически то, о чем я вас предупреждал вчера. Обогнавшие нас болиды были быстрее на две или три десятые на протяжении всей гонки. Так или иначе они в конечном счете опередили нас.

Но я доволен. Это лучшее, что мы могли сегодня сделать. Мы могли бы побороться с точки зрения проведения пит-стопа, возможно можно было выбрать более консервативную стратегию, позволив [Оскару ] Пиастри и [Шарлю] Леклеру остановиться раньше нас. Но, вероятно, 7-е место – лучшее, чего мы могли достичь.

Я сделал все возможное, чтобы остаться в пределах пяти секунд от [Кими] Антонелли [у которого был 5-секундный штраф за фальстарт]. Думаю, я сократил отставание до 4,8 секунды, но пока я пытался удержаться за ним, проявилось гранулирование – пришлось убавить темп.

Мы должны были стать 7-ми в Остине и в Мексике – так что я рад, что получил по крайней мере такой результат», – сказал Сайнс .

