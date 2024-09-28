Льюис Хэмилтон: «Согласился с «софтом» на старте в Сингапуре в конечном итоге, с «Мерседесом» все классно»

Ошибка в Сингапуре не разрушила отношения между «Мерседесом» и Хэмилтоном.

Пилот «Мерседеса » Льюис Хэмилтон высказался о спорной стратегии, из-за которой откатился на шестое место на Гран-при Сингапура .

Ранее Льюис сообщал, что убеждал «Мерседес» поставить «медиум» на первый отрезок. В команде признали, что старт на «софте» оказался ошибкой.

«Знаю, ходит много разговоров о последней гонке и о нашей стратегии в Сингапуре, которая просто не сработала. Когда подобное происходит, естественно чувствовать разочарование, и для меня было легко высказать это разочарование.

Мы знали, что старт на «софте» – смелое и рискованное решение, однако оно могло дать преимущество на старте, и в конечном итоге я согласился с этой рекомендацией. Кроме того, мы просчитались с тем, как могут поступить соперники.

Но не сомневайтесь, что у нас с командой все классно. В успешном партнерстве нужно пережить некоторые падения, чтобы у тебя были взлеты. Мы не боимся сложных обсуждений и трудных моментов – вот почему мы достигли так многого вместе. Мы будем поддерживать друг друга до самого конца. Все это любовь», – сообщил Льюис.

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