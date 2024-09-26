Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о выборе шин «софт» для Льюиса Хэмилтона на первый отрезок Гран-при Сингапура.
Семикратный чемпион, стартовавший третьим и финишировавший шестым, позже сообщил, что «сражался изо всех сил» с сомнительным решением.
«Начну с того, что мы не должны были стартовать на «софте», это была ошибка. Если бы мы могли повернуть время вспять, то поступили бы так, как соперники вокруг, и поставили бы «медиум».
Причина заключалась в том, что «софт» часто позволяет отыграть позицию-две на первых кругах. Перед гонкой мы не ожидали, что будем испытывать такие проблемы на «софте». Если посмотреть на темп в предыдущие годы в Сингапуре, пилоты начинают очень и очень неспешно, разгоняются в течение многих кругов, и «софт» вполне подходит для того, чтобы проехать относительно длинный отрезок.
Мы не отыграли позиции на старте, темп начал наращиваться где-то на пятом круге. В итоге Льюис испытывал трудности с деградацией покрышек и был вынужден заехать в боксы раньше, что разрушило его гонку. Очевидная ошибка», – заявил специалист.
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