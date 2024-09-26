Джеймс Эллисон: «Мерседес» допустил очевидную ошибку с шинами Хэмилтона»

В «Мерседесе» признали стратегический просчет, «разрушивший» гонку Хэмилтона.

Технический директор «Мерседеса » Джеймс Эллисон высказался о выборе шин «софт» для Льюиса Хэмилтона на первый отрезок Гран-при Сингапура .

Семикратный чемпион, стартовавший третьим и финишировавший шестым, позже сообщил, что «сражался изо всех сил» с сомнительным решением.

«Начну с того, что мы не должны были стартовать на «софте», это была ошибка. Если бы мы могли повернуть время вспять, то поступили бы так, как соперники вокруг, и поставили бы «медиум».

Причина заключалась в том, что «софт» часто позволяет отыграть позицию-две на первых кругах. Перед гонкой мы не ожидали, что будем испытывать такие проблемы на «софте». Если посмотреть на темп в предыдущие годы в Сингапуре, пилоты начинают очень и очень неспешно, разгоняются в течение многих кругов, и «софт» вполне подходит для того, чтобы проехать относительно длинный отрезок.

Мы не отыграли позиции на старте, темп начал наращиваться где-то на пятом круге. В итоге Льюис испытывал трудности с деградацией покрышек и был вынужден заехать в боксы раньше, что разрушило его гонку. Очевидная ошибка», – заявил специалист.

Льюис Хэмилтон: «Сражался изо всех сил, чтобы стартовать на «медиуме», но «Мерседес» развел стратегии. Я был так зол»

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