Макс Ферстаппен: «С самой первой попытки в квалификации понял, что у нас ничего не получится. Ни один из вариантов настроек болида не сработал»

Ферстаппен признал нехватку скорости в Мексике.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что ему просто не хватило скорости для борьбы за самые высокие места.

«Если бы мы знали, как все обернется, то изменили бы настройки болида. К сожалению, мы заранее этого не знали.

Мы перепробовали много вариантов настроек, но так и не подобрали действительно хорошего. Дело не в недостатке старания, дело в том, что мы просто не нашли нужный вариант.

Мы отправились в квалификацию, вновь пробуя новый вариант – и в некоторых поворотах машина работала не самым лучшим образом. Да, на каких-то участках трассы ситуация улучшилась, но на других участках стало сложнее, что и не позволило мне атаковать на пределе.

Я с самой первой попытки в первом сегменте понял, что у нас ничего не получится. По сути, ни один из вариантов, что мы попробовали, в итоге не сработал.

Сложно отыграться в гонке, когда у тебя нет темпа. Чтобы прорваться вперед мне нужны будут какие-то сходы лидеров. Ни один из кругов в этот уик-энд, что я проехал, не был достаточно хорош. Как на короткой, так и на длинной дистанции. И я не думаю, что в гонке ситуация может внезапно измениться», – рассказал Ферстаппен.

