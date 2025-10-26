Ландо Норрис о Гран-при Мехико: «Я здесь ради победы. Хотя рывок к первому повороту тут очень длинный»

Норрис надеется выиграть гонку в Мексике.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку, в которой будет стартовать с поула.

«Я здесь ради победы. С нетерпением жду гонку. Хотя я понимаю, что позади меня будут стартовать сразу несколько очень быстрых ребят.

Здесь очень длинный рывок к первому повороту. При этом гоночный темп у «Феррари» обычно очень хорош.

Я жду хорошее сражение и понимаю, что просто мне точно не будет. Но смотреть нужно только вперед, а там посмотрим, что я смогу выиграть», – рассказал Норрис.

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?