Ландо Норрис о поуле: «Что за круг. Блин. Даже не знаю, как я это сделал»
Норрис поделился эмоциональным радио после успеха в Мексике.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис завоевал поул к Гран-при Мехико, существенно опередив соперников, после чего прокомментировал результат по радио.
«Что за круг. Что за круг. Блин. Даже не знаю, как я это сделал», – произнес британец.
