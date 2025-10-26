Ландо Норрис о поуле: «Что за круг. Блин. Даже не знаю, как я это сделал»

Норрис поделился эмоциональным радио после успеха в Мексике.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис завоевал поул к Гран-при Мехико, существенно опередив соперников, после чего прокомментировал результат по радио.

«Что за круг. Что за круг. Блин. Даже не знаю, как я это сделал», – произнес британец.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й

Ландо Норрис о поуле: «Я был приятно удивлен, когда посмотрел на время круга»