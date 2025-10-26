Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. «Феррари» сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»

Леклер доволен квалификацией в Мексике и надеется на победу.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

Третьим гонку начнет напарник Шарля Льюис Хэмилтон.

«Квалификация получилась очень и очень сложной, потому что сцепления очень мало, болид сильно скользит. Трудно было собрать все воедино.

Я вполне доволен проделанной работой. Не думаю, что машина позволяла достичь большего. Были кое-какие мелкие моменты, как всегда случается в квалификациях, но я очень доволен сегодняшним выступлением», – заявил монегаск.

Леклер также высказался о том, что Скудерия в последний раз выигрывала гонку год назад – на трассе в Мексике :

«[Победа] значила бы многое. Сделаем все возможное, чтобы выйти в лидеры в первом повороте – а потом посмотрим, что получится», – заявил монегаск.

