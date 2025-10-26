  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. «Феррари» сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»
1

Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. «Феррари» сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»

Леклер доволен квалификацией в Мексике и надеется на победу.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал вторую позицию по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

Третьим гонку начнет напарник Шарля Льюис Хэмилтон.

«Квалификация получилась очень и очень сложной, потому что сцепления очень мало, болид сильно скользит. Трудно было собрать все воедино.

Я вполне доволен проделанной работой. Не думаю, что машина позволяла достичь большего. Были кое-какие мелкие моменты, как всегда случается в квалификациях, но я очень доволен сегодняшним выступлением», – заявил монегаск.

Леклер также высказался о том, что Скудерия в последний раз выигрывала гонку год назад – на трассе в Мексике:

«[Победа] значила бы многое. Сделаем все возможное, чтобы выйти в лидеры в первом повороте – а потом посмотрим, что получится», – заявил монегаск.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Мексики
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»
4 минуты назад
Ландо Норрис о поуле: «Я был приятно удивлен, когда посмотрел на время круга»
13 минут назад
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й
31 минуту назад
Жак Вильнев об обновлениях «Ред Булл»: «Большой риск. На трассе все может работать не так здорово, как на базе»
сегодня, 20:45
Жак Вильнев: «Норрис сосредоточен на Ферстаппене, а не на Пиастри – Ландо опередит Оскара, если продолжит в том же духе»
сегодня, 20:09
Фернандо Алонсо о борьбе за титул в сезоне-2025: «Не думаю, что ситуация так уж похожа на 2007-й»
сегодня, 19:58
«Уберись с дороги ## ###. Этот парень слепой, #####? Идиот». Изак Аджар о помехе от Гасли в практике
сегодня, 19:39
Фредерик Вассер о задержке с проверкой финансовых отчетов команд: «Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах»
сегодня, 19:26
Макс Ферстаппен о борьбе за титул: «Помешать может многое. Ты можешь заболеть, или поскользнуться в душе и сломать ногу»
сегодня, 19:23
Жак Вильнев: «Скорость Норриса в Мексике и лучший болид на длинных отрезках – неплохая новость в борьбе за титул»
сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15