Андреа Стелла: «Пиастри проигрывает Норрису фактически в каждом повороте»

Босс «Макларена» отметил разницу между Норрисом и Пиастри.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал неудачу Оскара Пиастри на фоне напарника Ландо Норриса : британец завоевал поул к Гран-при Мехико, в то время как лидер сезона показал лишь восьмое время.

«Стороне Оскара есть что изучить. Ему тяжелее управлять болидом, когда условия способствуют скольжению – в Остине тоже так было. Нам нужно все рассмотреть и улучшить ситуацию перед завтрашним днем.

Оскар проигрывает Ландо по несколько миллисекунд фактически в каждом повороте, поэтому дело в том, как [Норрис] чувствует машину в таких условиях и атакует чуть больше в каждом повороте. Тяжело атаковать немного сильнее и при этом избегать проблем.

Гоночный темп, на мой взгляд, хороший у обоих пилотов. Уверен, Оскар сможет отыграть некоторые позиции», – подчеркнул Стелла.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й

Оскар Пиастри о 8-м месте: «Темпа просто нет, это загадка»