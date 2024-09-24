Льюис Хэмилтон: «Сражался изо всех сил, чтобы стартовать на «медиуме», но «Мерседес» развел стратегии. Я был так зол»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что настаивал на «медиуме» на старте Гран-при Сингапура, однако команда решила выбрать разные стратегии для гонщиков.
Семикратный чемпион «Формулы-1» начал заезд третьим на «софте» и финишировал шестым, ниже напарника Джорджа Расселла, который стартовал на «медиуме», как и большинство соперников.
«На самом деле еще вечером перед гонкой команда упомянула, что хотела бы развести стратегии, и меня это немного сбило с толку. Мы поступали так, если Джордж квалифицируется хорошо, как он обычно делает, а я оказываюсь вне топ-10 или что-то вроде того. Но здесь мы были так близки, я не видел в этом смысла.
Так что сражался изо всех сил, чтобы стартовать на «медиуме», однако команда продолжала настаивать на «софте». А потом термочехлы сняли, и все оказались на «медиуме». Я был так зол.
Уже в тот момент я был разочарован. Потом я делал все возможное, чтобы держаться с парнями впереди – они были такими быстрым. Затем я просто пытался продлить жизнь шинам как можно дольше. Пришлось [заехать на пит-стоп] на 17-м круге. С того момента я понимал, что гонка для меня закончена, потому что с «хардом» будет тяжело в такую жару», – заявил Льюис на спонсорском мероприятии «Мерседеса».
Расселл предполагал разочарование напарника:
«Когда я это увидел, то подумал: «Льюис не обрадуется».
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