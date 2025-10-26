Оскар Пиастри о 8-м месте: «Темпа просто нет, это загадка»

Пиастри заявил о необъяснимом отсутствии темпа после провала в Мексике.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри завершил восьмым квалификацию к Гран-при Мехико.

«Темпа просто нет, и это в некотором роде загадка. Отставание примерно одинаковое весь уик-энд, поэтому надо посмотреть, что пошло не так. Разумеется, я разочарован.

Нельзя сказать, что есть огромные изменения, если говорить об ощущениях в болиде. Просто в прошлый и этот уик-энды темпа не было. Пока я не уверен на 100 процентов, почему – надо разбираться», – сообщил лидер «Формулы-1».

Австралиец поделился мыслями об ожиданиях от гонки:

«Сделаю все возможное [на старте]. Это шанс отыграть позиции. Посмотрим, что получится».

