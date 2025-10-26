Ландо Норрис о поуле: «Я был приятно удивлен, когда посмотрел на время круга»

Норрис доволен поулом в Мехико.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что был приятно удивлен своим лучшим кругом, который принес ему первую позицию на старте гонки.

«Я рад вернуться на поул. Я и правда давненько не выигрывал квалификацию, так что да, это классные ощущения.

Это был один из тех кругов, после которых ты не в полной мере понимаешь, а что на самом деле произошло. Да, по ощущениям я проехал хорошо, но когда я посмотрел на время круга – скажем так, я был приятно удивлен.

Я отлично чувствую себя весь уик-энд, особенно сегодня. Да, в конце сессии я немного нервничал из-за скорости «Феррари», но в итоге сумел проехать хороший круг, когда это было необходимо, и я этому очень рад.

В прошлом у меня были здесь хорошие гонки, так что я сосредоточусь на том, что я могу контролировать. Это все, что я могу сделать», – рассказал Норрис.

