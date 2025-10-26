Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»

Хэмилтон надеется на прорыв на старте гонки в Мехико.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что остался доволен своим выступлением и что он надеется развить успех в завтрашней гонке.

«Это первый раз, когда в этом сезоне мы вместе [с Леклером] попадаем в топ-3 по итогам квалификации. И команда в полной мере заслужила такой результат.

Мы работаем настолько усердно, насколько это возможно. Не сказал бы, что мы продвинулись в работе с болидом с точки зрения новинок, но мы смогли выжать больше из имеющихся возможностей.

Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей на этой трассе, так что я надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум.

Наш гоночный темп не так уж плох. Трудно сказать, что нас ждет, но мы постараемся хорошо провести гонку», – рассказал Хэмилтон.

