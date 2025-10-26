  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»
2

Льюис Хэмилтон: «Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей в Мехико. Надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум»

Хэмилтон надеется на прорыв на старте гонки в Мехико.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что остался доволен своим выступлением и что он надеется развить успех в завтрашней гонке.

«Это первый раз, когда в этом сезоне мы вместе [с Леклером] попадаем в топ-3 по итогам квалификации. И команда в полной мере заслужила такой результат.

Мы работаем настолько усердно, насколько это возможно. Не сказал бы, что мы продвинулись в работе с болидом с точки зрения новинок, но мы смогли выжать больше из имеющихся возможностей.

Третью позицию на старте можно считать чуть ли не лучшей на этой трассе, так что я надеюсь, что смогу выжать из этого шанса максимум.

Наш гоночный темп не так уж плох. Трудно сказать, что нас ждет, но мы постараемся хорошо провести гонку», – рассказал Хэмилтон.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoГран-при Мексики
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Мехико-2025. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
вчера, 23:07
Макс Ферстаппен: «С самой первой попытки в квалификации понял, что у нас ничего не получится. Ни один из вариантов настроек болида не сработал»
вчера, 23:01
Ландо Норрис о поуле: «Что за круг. Блин. Даже не знаю, как я это сделал»
вчера, 22:57
Жак Вильнев о 8-м месте Пиастри: «Это было очень странно»
вчера, 22:49
Андреа Стелла: «Пиастри проигрывает Норрису фактически в каждом повороте»
вчера, 22:48
Ландо Норрис о Гран-при Мехико: «Я здесь ради победы. Хотя рывок к первому повороту тут очень длинный»
вчера, 22:39
Оскар Пиастри о 8-м месте: «Темпа просто нет, это загадка»
вчера, 22:37
Шарль Леклер о старте 2-м: «Очень доволен. «Феррари» сделает все возможное, чтобы выйти в лидеры в 1-м повороте»
вчера, 22:24
Ландо Норрис о поуле: «Я был приятно удивлен, когда посмотрел на время круга»
вчера, 22:21
Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Пиастри – 8-й
вчера, 22:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15