Жак Вильнев о 8-м месте Пиастри: «Это было очень странно»

Вильнев в недоумении от выступления Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что его удивляет спокойная реакция лидера чемпионата Оскара Пиастри на 8-е место в квалификации – притом что его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Ландо Норрис оказался на поуле.

«Это было очень странно. Когда ты оказываешься настолько медленнее напарника, то обычно стараешься атаковать сильнее, из-за чего можешь столкнуться с проблемами, блокировками колес, другими проблемами.

В то время как Пиастри, как кажется, был вполне удовлетворен такой скоростью болида, такими ощущениями от управления. И вот это очень странно», – рассказал Вильнев.

«Макларен» боится Ферстаппена, но не обновляет болид. На что они надеются?