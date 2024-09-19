Оскар Пиастри о шансах на титул: «Лично для меня удержание «Маклареном» лидерства в Кубке конструкторов являет более важной целью»
Пиастри рассказал о приоритетах в концовке чемпионата.
По словам пилота «Макларена», он хорошо осознает свое положение и для него победа команды в Кубке конструкторов является более важной целью, чем попытки обойти Макса Ферстаппена и своего напарника Ландо Норриса в борьбе за победу в личном зачете.
«Лично для меня удержание «Маклареном» лидерства в Кубке конструкторов являет гораздо более важной целью.
Да, я пока не выбыл из борьбы за победу в чемпионате пилотов. Но при этом я понимаю, что мне нужно набираться в среднем на 10 очков больше Макса на каждом Гран-при. Так что да, я могу попробовать выиграть все оставшиеся гонки сезона, но для итоговой победы мне все равно потребуется определенное стечение обстоятельств. И такой вариант развития событий в семи гонках подряд не слишком реалистичен.
Разумеется, я буду стараться добиться максимально возможного результата по ходу каждого гоночного уик-энда, и если со временем мои шансы будут выглядеть все лучше – это будет приятным бонусом. Но я не питаю иллюзий относительно своего участия в борьбе за титул», – рассказал Пиастри.
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