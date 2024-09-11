Самые драматичные камбэки в гонке за титул в истории «Ф-1»

До конца сезона «Формулы-1» 2024 года осталось всего треть гонок − в обоих зачетах разыгрывается еще достаточно много очков.

Цифры не врут, что в Кубке конструкторов борьба становится еще более острой, ведь «Макларен» отстает от «Ред Булл» всего на восемь очков. В личном зачете Ландо Норрису предстоит отыграть 62 очка у Макса Ферстаппена.

Такая задача может показаться довольно сложной, но история не раз доказывала, что возможно преодоление даже более значительного отставания. Поэтому официальный сайт «Формулы-1» вспомнил случаи самых значительных и драматических камбэков гонщиков в борьбе за титул.

Джеймс Хант − 1976 год

Сезон 1976 года, пожалуй, один из самых известных в истории «Формулы-1»: в нем развернулась знаменитая борьба за чемпионство между Джеймсом Хантом и Ники Лаудой.

На ранних этапах Лауда выглядел безоговорочным фаворитом: на 10-м Гран-при из 16-ти он опережал Ханта на 23 очка. Картина изменилась, когда австриец получил серьезные ожоги в чудовищной аварии в Германии.

После удивительно быстрого восстановления, которое позволило австрийцу вернуться всего через два месяца, за четыре гонки до конца сезона, Лауда все еще опережал Ханта на три очка. Оставался лишь финальный Гран-при в Японии. Когда на «Сузуке» начался проливной дождь, Лауда решил сойти, а Ханту хватило третьего места, чтобы завоевать первый и единственный титул чемпиона «Формулы-1».

Кеке Росберг − 1982 год

По прошествии чуть более двух третей сезона «Формулы-1» 1982 года Кеке Росберг поднялся на пятое место с 23 очками, а лидером был Дидье Пирони с 39 баллами. Француз и его ближайшие преследователи − Джон Уотсон, Ален Прост и Ники Лауда − одержали по две победы, но Росберг на тот момент еще ни разу не приезжал первым.

В аварии на Гран-при Германии Пирони получил травмы, которые привели к завершению карьеры в «Ф-1». Росберг оказался в числе тех, кто приблизился к борьбе за титул. В Швейцарии он прервал серию без побед, вышел в финал сезона с девятиочковым преимуществом над ближайшим соперником Уотсоном.

Гран-при Лас-Вегаса Уотсон завершил на втором месте, а Кике Росбергу хватило пятого места, чтобы взять единственный титул чемпиона «Формулы-1» в карьере.

Кими Райкконен − 2007 год

Один из самых запоминающихся разворотов произошел в 2007 году. Эта кампания запомнилась напряженной внутрикомандной борьбой в «Макларене» между новичком Льюисом Хэмилтоном и двукратным чемпионом мира Фернандо Алонсо.

За пять этапов до конца чемпионата Хэмилтон возглавлял турнирную таблицу с 84 очками, опережая Алонсо на пять очков и Фелипе Массу на 15. На четвертом месте − Кими Райкконен с 68-ю. В дебютном сезоне за «Феррари» финн выиграл трижды.

Хотя очередная победа в Бельгии помогла Райкконену приблизиться к лидеру, за две гонки до конца Хэмилтон и Алонсо все еще были впереди. Но когда на предпоследнем этапе в Китае Хэмилтон впервые сошел, в дождевых условиях завязнув в гравии на въезде в пит-лейн, Райкконен одержал победу и сократил отставание от Хэмилтона в борьбе за титул всего до семи очков.

Айсмен победил на последнем Гран-при сезона в Бразилии, а Алонсо и Хэмилтон завершили гонку на третьем и седьмом местах. Это позволило Райкконену стать чемпионом мира с преимуществом всего в одно очко.

Себастьян Феттель − 2012 год

Себастьян Феттель из тех, кто знает все о камбэках в борьбе за титул. Впервые он выиграл в 2010 году, когда изменилась система начисления очков. За победу стали давать 25 баллов, что позволило догнать Льюиса Хэмилтона и взять дебютный титул, опередив Фернандо Алонсо всего на четыре балла.

Но если говорить о более драматичном камбэке, то на ум приходит сезон 2012 года. Насыщенное событиями начало кампании привело к тому, что в каждой из семи первых гонок побеждали разные пилоты, причем один из них был Феттель.

Тем временем позже Алонсо начал наращивать преимущество в чемпионате, и когда осталось восемь Гран-при, он сформировал задел перед немцем в 24 очка − 164 против 140. Однако во второй части сезона Феттель одержал четыре победы подряд и к финалу сезона опережал испанца на 13 баллов.

За несколько мгновений это преимущество, казалось бы, испарилось, так как после инцидента с Бруно Сенной Феттель откатился назад. Несмотря на повреждение машины и длительный пит-стоп, пилот «Ред Булл» в итоге стал шестым. Этого хватило, чтобы опередить финишировавшего вторым Алонсо на три очка.

Льюис Хэмилтон − 2014 год

Несмотря на то, что в количественном отношении это не самый большой камбэк, но битва за чемпионский титул 2014 года достойна внимания. Не только из-за того, как Льюис Хэмилтон вернулся в борьбу, но и за то, что именно тогда обострилась внутрикомандная борьба с Нико Росбергом.

Хэмилтон лучше начал сезон, выиграв четыре из пяти первых гонок, но Росберг перехватил инициативу и лидерство в чемпионате благодаря победе в Монако. После этого британец стал отставать от партнера по команде, и к моменту летнего перерыва у Росберга было 11-очковое преимущество над Хэмилтоном.

После возобновления чемпионата Даниэль Риккардо одержал впечатляющую победу на Гран-при Бельгии, а Хэмилтон сделал серьезный рывок: шесть побед в семи оставшихся Гран-при

Росберг оставался в борьбе за титул до самого закрытия сезона в Абу-Даби, но проблемы с машиной привели к тому, что он опустился на 14-е место, а Хэмилтон победил и оформил второй титул чемпиона мира.

Оригинал: официальный сайт «Формулы-1»

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Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff, Mark Thompson / Staff, Allsport UK /Allsport; imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/Global Look Press