  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» нужно продолжать в том же духе, стараясь заработать больше очков»
0

Фредерик Вассер: «Феррари» нужно продолжать в том же духе, стараясь заработать больше очков»

Вассер оценил выступления «Феррари» в последних гонках.

Руководитель Скудерии отметил, что команду радует прогресс в работе с болидом, и что на Гран-при Сингапура «Феррари» постарается выступить еще лучше и заработать больше очков.

«Если наша скорость [на этапе в Баку] связана с особенностями трассы – это даже хорошо. Потому что следующая гонка пройдет на трассе с поворотами того же типа. А дальше, между гонками в Сингапуре и Остине, у нас будет перерыв.

Так что у нас еще будет время обсудить перспективы «Феррари» в Остине, но сначала нас ждет Гран-при Сингапура, на котором мы хотим добиться хорошего результата, как сделали в прошлом году.

Последние тенденции радуют и нам нужно продолжать в том же духе, стараться заработать больше очков, чем мы смогли в Баку. При этом у нас был отличный темп по ходу всего гоночного уик-энда, с первого же круга первой практики и до самого конца гонки, это важный момент. Если на следующем Гран-при мы будем демонстрировать такой же темп, но заработаем больше очков, это станет для команды хорошим шагом вперед», – рассказал Вассер.

Самые драматичные камбэки в гонке за титул в истории «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пиастри, Леклер и Колапинто – в тройке лучших пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»
121 минуту назад
В «Ред Булл» отказались от традиции использования разработанных болельщиками дизайнов ливреи
сегодня, 10:45
Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе получил повышение в рамках реструктуризации в «Ред Булл»
6сегодня, 09:29
«Мерседес» будет использовать особую ливрею на Гран-при Сингапура
5сегодня, 08:49Фото
«Астон Мартин» и «Пирелли» провели первые тесты шин 2026 года
сегодня, 08:10
Дэймон Хилл о борьбе за титул: «У Ферстаппена уже есть очки, лучше быть в положении лидера»
3вчера, 17:51
«Ф-1» назвала Леклера «королем улиц». Шарль стал лидером сезона по очкам на городских трассах
21вчера, 16:50
Чжоу разместил фото своей кошки на шлеме для Гран-при Сингапура
12вчера, 15:31Фото
Фернандо Алонсо: «Попадание Бортолето в «Ф-1» – вопрос времени»
4вчера, 14:48
Жак Вильнев: «Ферстаппен не такой дерзкий и не сражается так уж жестко, Перес был гораздо быстрее в Баку»
23вчера, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
вчера, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30