Фредерик Вассер: «Феррари» нужно продолжать в том же духе, стараясь заработать больше очков»
Вассер оценил выступления «Феррари» в последних гонках.
Руководитель Скудерии отметил, что команду радует прогресс в работе с болидом, и что на Гран-при Сингапура «Феррари» постарается выступить еще лучше и заработать больше очков.
«Если наша скорость [на этапе в Баку] связана с особенностями трассы – это даже хорошо. Потому что следующая гонка пройдет на трассе с поворотами того же типа. А дальше, между гонками в Сингапуре и Остине, у нас будет перерыв.
Так что у нас еще будет время обсудить перспективы «Феррари» в Остине, но сначала нас ждет Гран-при Сингапура, на котором мы хотим добиться хорошего результата, как сделали в прошлом году.
Последние тенденции радуют и нам нужно продолжать в том же духе, стараться заработать больше очков, чем мы смогли в Баку. При этом у нас был отличный темп по ходу всего гоночного уик-энда, с первого же круга первой практики и до самого конца гонки, это важный момент. Если на следующем Гран-при мы будем демонстрировать такой же темп, но заработаем больше очков, это станет для команды хорошим шагом вперед», – рассказал Вассер.
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