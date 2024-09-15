Кристиан Хорнер: «Теперь отстаем от «Макларена» на 20 очков, «Ред Булл» нужно атаковать»
Хорнер оценил положение команды в общем зачете.
Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Азербайджана, по результатам которого команда уступила лидерство в Кубке конструкторов «Макларену».
«Послушайте, мы уже не обороняем свои позиции, мы теперь в роли догоняющих. Так что ситуация изменилась, и мы в любом случае бросим все силы на эту борьбу. Мы отстаем от «Макларена» на 20 очков, «Ред Булл» нужно атаковать.
Что касается личного зачета, то мы разочарованы тем, что сегодня не смогли победить Ландо Норриса, хотя он стартовал позади нас. К счастью, ему тоже не удалось заработать много очков», – рассказал Хорнер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
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