Кристиан Хорнер: «Теперь отстаем от «Макларена» на 20 очков, «Ред Булл» нужно атаковать»

Хорнер оценил положение команды в общем зачете.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Азербайджана , по результатам которого команда уступила лидерство в Кубке конструкторов «Макларену ».

«Послушайте, мы уже не обороняем свои позиции, мы теперь в роли догоняющих. Так что ситуация изменилась, и мы в любом случае бросим все силы на эту борьбу. Мы отстаем от «Макларена» на 20 очков, «Ред Булл » нужно атаковать.

Что касается личного зачета, то мы разочарованы тем, что сегодня не смогли победить Ландо Норриса , хотя он стартовал позади нас. К счастью, ему тоже не удалось заработать много очков», – рассказал Хорнер .

Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер на этот раз упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?