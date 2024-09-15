«Макларену» выписали денежный штраф за нарушение на пит-лейн

«Макларен» избежал спортивного наказания за нарушение на Гран-при Азербайджана .

Стюарды выписали команде штраф в размере 5000 евро за нахождение сотрудников и оборудования на пит-лейн во время гонки.

«Хотя нет ничего необычного в том, что персонал команды движется в сторону закрытого парка до конца гонки, члены команды «Макларена » и оборудование находились на пит-лейн в то время, когда другие коллективы все еще заезжали в боксы. Таким образом, это создало потенциально опасные условия», – отмечается в сообщении судей.

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