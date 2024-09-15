Ферстаппен и «Макларен» вызваны к стюардам после финиша гонки в Баку

Несколько гонщиков обратили на себя внимание стюардов на Гран-при Азербайджана .

После финиша судьи вызвали Макса Ферстаппена . Пилота «Ред Булл », как и Нико Хюлькенберга («Хаас ») и напарников по «Альпин» Пьера Гасли и Эстебана Окона, подозревают в нарушении в режиме виртуальной машины безопасности. Макс финишировал пятым.

Данный режим был включен после аварии между Серхио Пересом – напарником Макса – и пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом незадолго до финиша. Они также побеседуют со стюардами.

Наконец, вызвана команда «Макларен» за предполагаемое нарушение, связанное с нахождением сотрудников и оборудования на пит-лейн во время гонки. ФИА не поделилась подробностями инцидента.

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