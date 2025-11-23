Лоран Мекьес: «Ферстаппен показал настоящий мастер-класс»

Мекьес впечатлен победным выступлением Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что команда осталась очень довольна тем, как Макс Ферстаппен провел уик-энд и одержал уверенную победу в гонке.

«Макс Ферстаппен показал настоящий мастер-класс. На трассе, где у многих гонщиков возникают трудности с тем, чтобы сохранить шины в рабочем состоянии и продержать до финиша, Макс держал все под контролем. Он блестяще отработал, как и остальная команда.

При этом ни у кого не было возможности оптимальным образом подготовиться к гонке с точки зрения определения настроек болида. Но Макс вместе с командой отлично поработали и следствием этого стал впечатляющий темп в гонке.

Очень сильное выступление в целом – темп, работа с шинами, стратегия, все было выполнено на очень хорошем уровне. В таких ситуациях на Макса всегда можно рассчитывать, он никогда не подводит», – рассказал Мекьес.

