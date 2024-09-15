Макс Ферстаппен о вызове к судьям: «Я никого не обгонял во время VSC. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась»
Ферстаппен удивлен вызову к судьям из-за VSC .
Судьи вызвали пилота «Ред Булл» после Гран-при Азербайджана. Его подозревают в нарушении правил режима виртуальной машины безопасности (VSC) – стюарды полагают, что нидерландец мог совершить обгон.
По тем же причинам вызваны еще три пилота: Нико Хюлькенберг из «Хааса» и оба гонщика «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон.
«Я никого не обгонял во время виртуальной машины безопасности. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась. Есть много примеров из прошлого и этого года в том числе, когда мы поступали абсолютно так же. Так что я удивлен», – прокомментировал Ферстаппен.
Ферстаппен и «Макларен» вызваны к стюардам после финиша гонки в Баку
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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