Макс Ферстаппен о вызове к судьям: «Я никого не обгонял во время VSC. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась»

Ферстаппен удивлен вызову к судьям из-за VSC .

Судьи вызвали пилота «Ред Булл » после Гран-при Азербайджана . Его подозревают в нарушении правил режима виртуальной машины безопасности (VSC) – стюарды полагают, что нидерландец мог совершить обгон.

По тем же причинам вызваны еще три пилота: Нико Хюлькенберг из «Хааса» и оба гонщика «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон.

«Я никого не обгонял во время виртуальной машины безопасности. Я пересек финишную черту. Гонка закончилась. Есть много примеров из прошлого и этого года в том числе, когда мы поступали абсолютно так же. Так что я удивлен», – прокомментировал Ферстаппен.

Ферстаппен и «Макларен» вызваны к стюардам после финиша гонки в Баку