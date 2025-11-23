Ландо Норрис: «Довольно позорный старт, нужно сделать выводы»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о потере двух позиций в первом повороте Гран-при Лас-Вегаса. В итоге британцу удалось завершить гонку вторым.
«Довольно позорно.
Я здесь ради побед. Второе место – все равно отличный результат. Есть ощущение, что я избалован хорошими выступлениями в последние уик-энды.
В первом повороте я сильно облажался, и это лишило меня шанса на лидерство в гонке. Это не стоило мне победы. Выиграть не удалось просто из-за недостаточной скорости и множества проблем с болидом.
Нужно сделать выводы из первого поворота и действовать лучше. Это было недостаточно хорошее выступление», – заявил Ландо.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й
Норрис опережает Пиастри на 30 очков за 2 Гран-при до конца сезона, Ферстаппена – на 42