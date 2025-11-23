Фредерик Вассер: «Феррари» постарается выиграть гонку до конца сезона»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер порассуждал о шансе выиграть первую гонку в нынешнем сезоне.
На Гран-при Лас-Вегаса Шарль Леклер стал шестым, Льюис Хэмилтон – десятым.
«Фанатам могу сказать, что впереди еще две гонки. Трудно рассуждать, когда ты только что стал шестым, но в целом проблемой стал не темп – нам не удалось собрать все воедино в квалификации.
Пожалуй, мы ошиблись, сосредоточившись на аэродинамической загрузке вчера, в дождевой квалификации. В итоге в гонке мы застряли за другими болидами, хотя наш темп был лучше. Шарль, пожалуй, был быстрее Пиастри и Антонелли.
Необходимо избежать тех же ошибок в Катаре и Абу-Даби и постараться выиграть гонку до конца сезона», – заявил Вассер в эфире итальянского Sky.
