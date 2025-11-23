Экс-гоночный директор «Ф-1» Виттих о появлении маршалов на 1-м круге в Лас-Вегасе: «Неприемлемая ситуация»

Бывший гоночный директор «Ф-1» раскритиковал действия маршалов в Лас-Вегасе.

Экс-гоночный директор «Ф-1» Нильс Виттих отметил, что его удивило появление группы маршалов на трассе во время первого круга Гран-при Лас-Вегаса.

На старте гонки произошло несколько контактов, и маршалы вышли, чтобы убрать оставшиеся обломки. Виттиху не понравилось, как гоночная дирекция организовала их появление на треке.

«Такого не должно происходить. Ситуация подобного рода неприемлема.

Конечно, всегда есть предустановки – особенно это касается первого поворота. На каждом старте вы приводите маршалов в режим ожидания, ведь именно этот момент находится под наибольшим контролем в начале гонки – вплоть до того, пока не проедет последняя машина. Если остаются обломки или элементы болидов, их нужно убрать.

Но если это заняло так много времени, что машины уже проехали круг на полной скорости, то двойных желтых флагов было уже недостаточно. Это просто неправильно. Не понимаю, как такое могло произойти уже второй раз за год (прошлый раз, когда появление маршалов вызвало вопросы, пришелся на этап в Мексике; тогда Лиам Лоусон наткнулся на перебегавшего трассу маршала – Спортс”).

Самый простой способ отреагировать на такие ситуации, даже если вы столкнулись с задержкой или необходимостью произвести иные действия, – на секунду активировать режим желтого флага на всей трассе. Тогда все замедлятся. Это самое быстрое и простое решение, чтобы справиться с этой ситуацией. На мой взгляд, подобные случаи нежелательны», – отметил Виттих.

