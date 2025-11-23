Льюис Хэмилтон: «Самые бессмысленно отыгранные 10 позиций, все это ничего не значит»

Хэмилтон разочарован своим выступлением в Лас-Вегасе.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что гонка не принесла ему никакого удовлетворения.

Хэмилтон после неудачи стартовал с последнего ряда, но сумел отыграть несколько позиций и финишировал 10-м:

«Получил ли я удовлетворение [от попадания в топ-10 после старта с последнего ряда]? Нет, никакого. Самые бессмысленно отыгранные 10 позиций, все это ничего не значит. Уик-энд все равно сложился для нас очень плохо».

Хэмилтон добавил, что с учетом его нынешнего уровня выступлений он лишит «Феррари» любых шансов побороться за второе место в Кубке конструкторов. В данный момент отставание «Феррари» от «Мерседеса» составляет 52 очка:

«Я даже не знаю, сколько у нас сейчас очков и каково отставание. Но такими темпами, учитывая мои выступления, у «Феррари » нет шансов».

