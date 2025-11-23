Оскар Пиастри о шансах на титул: «Сейчас мне нужно нечто большее, чем просто финишировать впереди»

Пиастри оценил шансы стать чемпионом в 2025 году.

Пилот «Макларена » ответил на вопрос о шансах выиграть титул в сезоне-2025.

После финиша на 4-м месте на Гран-при Лас-Вегаса австралиец уступает напарнику Ландо Норрису 30 очков в личном зачете.

«Очевидно, сейчас мне нужно нечто большее, чем просто финишировать впереди. Постараюсь максимально подготовиться к оставшимся двум этапам и провести их наилучшим образом.

Было бы здорово показать хорошие результаты в конце года. Положение в чемпионате – оно такое, какое есть. Посмотрим, что я смогу сделать», – заявил Пиастри.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й

