Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Норрису грозит дисквалификация на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут потерять второе и четвертое места на Гран-при Лас-Вегаса.

Изначально предполагалось, что причиной расследования стало то, что после финиша в баках болида Норриса могло остаться недостаточно топлива для взятия контрольной пробы.

По регламенту, в баках болида должен оставаться минимум 1 литр топлива, чтобы в ФИА могли взять пробу.

Однако позже стало известно, что сразу оба болида «Макларена» буддут дополнительно проверены на предмет возможного излишне сильного износа нижней планки.

Проверка болидов сотрудниками ФИА пока не завершилась, а плановая пресс-конференция руководителя «Макларена» Андреа Стеллы была отложена на неопределенный срок.

В конце гонки Норрис был вынужден резко сбросить темп и стал терять по несколько секунд на круге – после финиша британец сказал, что не знает, в чем именно заключалась причина подобной директивы от команды.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис, как сообщают из паддока, находится в боксах «Макларена» и обсуждает сложившуюся ситуацию с Андреа Стеллой.

Что случилось на Гран-при Лас-Вегаса: как Норрис проиграл с поула? Ферстаппен еще в титульной гонке?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
logoЛандо Норрис
logoГран-при Лас-Вегаса
Николас Томбасис
происшествия
logoФИА
logoМакларен
logoОскар Пиастри
