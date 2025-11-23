Макс Ферстаппен о старте: «Норрис опоздал с торможением, для меня это была идеальная ситуация»

Ферстаппен прокомментировал обгон Норриса.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, оценил свое текущее положение в чемпионате, а также высказался о борьбе с Ландо Норрисом на старте гонки.

Ферстаппен, который сократил отставание в общем зачете до 42 очков, совершил решающий обгон Норриса в первом повороте после начала заезда.

«Мы всегда стараемся выжимать максимум. В Катаре и Абу-Даби мы тоже постараемся победить, и там посмотрим, как далеко мы сможем зайти. В любом случае, я горжусь всей командой. В этом сезоне были взлеты и падения, как хорошие, так и трудные моменты. Но мы многому научились, и будет очень важно вернуться в следующем сезоне, став сильнее.

Что касается старта, то тут всегда непросто оценить, что будет происходить на трассе. Я хорошо стартовал, после чего Ландо попытался защитить позицию, что вполне нормально. Но он опоздал с торможением, и для меня это была идеальная ситуация. Затем большую часть гонки я все держал под контролем», – рассказал Ферстаппен.

