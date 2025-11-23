  • Спортс
  • Шарль Леклер: «Феррари» была очень медленной на прямых, андеркат от Пиастри стал неожиданностью»
8

Шарль Леклер: «Феррари» была очень медленной на прямых, андеркат от Пиастри стал неожиданностью»

Леклер подвел итоги разочаровывающей гонки для «Феррари».

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер высказался о шестой позиции на Гран-при Лас-Вегаса.

«Все прошло не очень здорово. Когда стартуешь девятым и финишируешь шестым, это нельзя назвать хорошей гонкой, и я очень разочарован.

С другой стороны, мой заезд получился безумным. Пришлось идти на огромный риск ради обгонов, ведь машина была очень медленной на прямых.

Все сложилось не так уж весело. Не знаю, что случилось до, во время и сразу после пит-стопа, ведь мы потеряли столько позиций. Можно было справиться лучше.

Я атаковал на 200 процентов по ходу Гран-при, действительно выложился по полной. Во второй части гонки у меня было больше темпа, удалось приблизиться к Антонелли и Пиастри, но приходилось держаться в зоне DRS – без нее я был очень медленным.

Трудная гонка, и не думаю, что я мог выступить лучше. Я застрял за Пиастри, и это точно не помогло.

Пиастри ехал позади меня на первом отрезке, а затем совершил андеркат и финишировал выше. Нужно будет это обсудить. Для меня стало неожиданностью, что он меня опередил. Я, сидя в кокпите, думал, что он позади. Необходимо это проанализировать», – заявил монегаск.

Гран-при Лас-Вегаса-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Пиастри – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoОскар Пиастри
logoАндреа Кими Антонелли
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
