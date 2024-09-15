Хэмилтон и Окон стартуют с пит-лейн на Гран-при Азербайджана после замены моторов
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон получил новые элементы силовой установки перед Гран-при Азербайджана.
Семикратный чемпион «Формулы-1» начнет гонку с пит-лейн.
Аналогичное решение приняла «Альпин» в отношении Эстебана Окона, который также стартует с пит-лейн.
Хэмилтон стал седьмым по итогам квалификации, Окон – 20-м.
Гасли дисквалифицирован из квалификации к Гран-при Азербайджана из-за технического нарушения работы болида
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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