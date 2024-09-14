Гасли дисквалифицирован из квалификации к Гран-при Азербайджана из-за технического нарушения работы болида

Результат Гасли в квалификации к гонке в Баку был аннулирован.

После квалификации, в которой пилот «Альпин» занял 13-е место, технический делегат ФИА обнаружил на болиде Гасли превышение параметра допустимой скорости расхода топлива.

Стюарды, изучив все представленные данные, признали факт нарушения регламента со стороны команды «Альпин » на болиде Гасли и дисквалифицировали француза.

В результате Гасли начнет завтрашнюю гонку с последней позиции.

Гасли грозит дисквалификация за техническое нарушение в квалификации в Баку