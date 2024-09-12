Макс Ферстаппен о шансах на переход в «Астон Мартин»: «Возможно, когда-то в будущем я об этом подумаю, но точно не сейчас»

Ферстаппен высказался о вероятности перехода в «Астон Мартин».

Пилота «Ред Булл » спросили, как он относится к уходу Эдриана Ньюи и его решению присоединиться к «Астон Мартин » – и нет ли у него самого желания в будущем сделать то же самое.

«Сейчас у меня есть другие заботы, о которых нужно думать, которым нужно уделять внимание, над которыми я стараюсь работать. Возможно, когда-то в будущем я об этом подумаю, но точно не сейчас.

И я, честно говоря, нормально отношусь к уходу Эдриана, ведь мы с ним всегда ладили. Я отправил ему сообщение после того, как о переходе было объявлено официально, хоть я заранее и знал о том, что именно случится.

Я рад за него. Это новый вызов. Я всегда говорил, что был бы очень рад, если бы он остался в «Ред Булл». Но в какой-то момент пути назад уже нет, и ты просто радуешься за людей, которые ищут для себя новый вызов. Я также знаю, что Лоренс Стролл делает все возможное для успеха «Астон Мартин», так что его желание привлечь Эдриана на свою сторону вполне объяснимо», – рассказал Ферстаппен .

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