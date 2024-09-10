Эдриан Ньюи: «У «Астон Мартин» есть вся инфраструктура, чтобы стать чемпионской командой»
Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи, работавший в «Ред Булл» с 2006 года, присоединится к «Астон Мартин» в 2025 году.
Британец отметил, что на решение повлиял настрой владельца команды Лоренса Стролла.
«Я очень рад присоединиться к «Астон Мартин». Меня невероятно вдохновили и впечатлили страсть и целеустремленность Лоренса, которые он привносит везде, где участвует.
Лоренс нацелен на создание команды, побеждающей во всем мире. Он единственный мажоритарный владелец, который активно вовлечен в наш спорт. Примером его целеустремленности является развитие нового технологического кампуса и аэротрубы в Сильверстоуне, которые не только отвечают последнему слову техники, но и создают прекрасную атмосферу для работы.
Вместе с отличными партнерами, такими как «Хонда» и Aramco, у команды есть все ключевые компоненты инфраструктуры, чтобы сделать «Астон Мартин» чемпионской командой, и мне не терпится помочь в достижении этой цели», – заявил Ньюи.
«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»
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