О переходе Ньюи в «Астон Мартин» должно быть объявлено во вторник
Во вторник будет объявлено о переходе Ньюи в «Астон Мартин».
Как сообщается, о контракте с Ньюи сообщат по ходу пресс-конференции, которую организует британская команда.
Начало пресс-конференции намечено на 12:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Ньюи подпишет с «Астон Мартин» многолетний контракт. Начать работу в «Астон Мартин» Ньюи сможет в мае 2025 года.
Ньюи будет зарабатывать до $39 миллионов в год в «Астон Мартин», контракт – на 5 лет (BBC)
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sports Illustrated
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости