О переходе Ньюи в «Астон Мартин» должно быть объявлено во вторник

Во вторник будет объявлено о переходе Ньюи в «Астон Мартин».

Как сообщается, о контракте с Ньюи сообщат по ходу пресс-конференции, которую организует британская команда.

Начало пресс-конференции намечено на 12:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Ньюи подпишет с «Астон Мартин» многолетний контракт. Начать работу в «Астон Мартин» Ньюи сможет в мае 2025 года.

Ньюи будет зарабатывать до $39 миллионов в год в «Астон Мартин», контракт – на 5 лет (BBC)