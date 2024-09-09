Ландо Норрис о вере в себя: «Чушь. Я не верил, что попаду в «Ф-1», и вот я тут. Главное – упорно трудиться»

Норрис считает, что труд гораздо важнее веры в себя

Пилота «Макларена» Ландо Норриса попросили дать совет гонщикам, которые только начинают карьеру.

«Не знаю. Я бы сказал: «Просто вкалывайте». Не скажу: «Верьте в себя», потому что считаю, что это чушь. Я не верил, что попаду в «Ф-1», и вот я тут. Не думаю, что обязательно верить в себя, честно говоря. Наверное, это помогает, и, возможно, это здорово, но я не считаю, что это обязательно.

Некоторым людям нравится это больше, чем другим, но, на мой взгляд, главное – упорно трудиться. Я упорно трудился, чтобы попасть сюда, но не верил, что окажусь здесь. Думаю, это главное», – отметил Ландо.

«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!

Мика Хаккинен: «Я бы поддержал Норриса немедленно на месте «Макларена»