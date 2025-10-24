«Ред Булл» обновил днище и понтоны перед Гран-при Мехико, «Макларен» не менял болид

Ферстаппен получил очередную порцию обновлений в погоне за титулом.

На Гран-при Мехико «Ред Булл » привез новую версию днища – деталь была переработана для увеличения прижимной силы. Кроме того, команда модифицировала кромку днища. Также была изменена зона сопряжения днища с боковыми понтонами и сами понтоны для лучшего охлаждения. Наконец, коллектив из Милтон-Кейнса подготовил новые передние воздуховоды и кожух двигателя – данные решения призваны повысить надежность.

«Макларен», сражающийся за титул с Максом Ферстаппеном , не привез обновления в Мексику . Ранее команда Оскара Пиастри и Ландо Норриса сообщала, что существенных новинок в 2025 году больше не будет.

Остальные команды либо не привезли обновления, либо подготовили специфические детали для конкретного автодрома.

