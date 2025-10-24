Юки Цунода о шансах остаться в «Ред Булл»: «Знаю, как работает команда. Главное – результат, верно?»

Цунода высказался о шансах сохранить место в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » считает, что для того, чтобы остаться в «Ред Булл», ему нужно стабильно финишировать в очках.

«Я уже пять лет в семье «Ред Булл» и знаю, как здесь все работает. Я был в подобной ситуации практически каждый год. Знаю, как работает «Ред Булл».

Я очень благодарен за предоставленную возможность, мне нужно вынести из нее максимум. Вот на чем я сконцентрирован.

Главное – результат, верно? В Остине я сделал важный шаг вперед. Нужно продолжать в том же духе и зарабатывать очки в каждой гонке.

Думаю, я двигаюсь в правильном направлении, особенно во второй половине сезона. В каждой гонке я выступаю хорошо», – сказал Цунода.

Юки Цунода: «Рад, что сумел помочь команде, заработав очки на этапе в Остине»

