Юки Цунода о шансах остаться в «Ред Булл»: «Знаю, как работает команда. Главное – результат, верно?»
Цунода высказался о шансах сохранить место в «Ред Булл».
Пилот «Ред Булл» считает, что для того, чтобы остаться в «Ред Булл», ему нужно стабильно финишировать в очках.
«Я уже пять лет в семье «Ред Булл» и знаю, как здесь все работает. Я был в подобной ситуации практически каждый год. Знаю, как работает «Ред Булл».
Я очень благодарен за предоставленную возможность, мне нужно вынести из нее максимум. Вот на чем я сконцентрирован.
Главное – результат, верно? В Остине я сделал важный шаг вперед. Нужно продолжать в том же духе и зарабатывать очки в каждой гонке.
Думаю, я двигаюсь в правильном направлении, особенно во второй половине сезона. В каждой гонке я выступаю хорошо», – сказал Цунода.
